Bilzenaar Senne Willemen toonde in Laneuville dat zijn sterke prestatie van een week geleden op het BK geen toeval was. Vinny Bzdenga behaalt als elite3 in Hasselt zijn eerste zege tussen de ‘echte’ eliten. In de gerenommeerde junioresdriedaagse in Aubel pakt Sentjens net naast een dagzege. Helaas moest hij zondag na een zware valpartij opgeven.