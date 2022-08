Lommel

Het Noord-Limburgse droneteam waarin brandweer en politie samenwerken, bewijst met zestig operaties per jaar zijn meerwaarde. Het multidisciplinair team is in ons land het oudste en het is ook vrij zeldzaam. Op het IEDO-congres met dronespecialisten in de hulpverlening willen ze een voorstelling van dit succesvolle samenwerkingsmodel uit Noord-Limburg.