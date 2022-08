Amuzu en Silva dirigeren Anderlecht in eerste helft naar eenvoudige zege tegen Seraing

Anderlecht heeft vlot gewonnen van Seraing met 3-1. De Brusselaars klaarden de klus al voor rust: twee keer Amuzu - gewoon in de basis ondanks de interesse van Nice - en een keertje Fabio Silva maakten de doelpunten, de tegentreffer van Seraing was er eentje voor de statistieken.

Mazzu stuurde net als tegen Paide een jong elftal tussen de lijnen: met Delcroix, Debast, Kana, Amuzu, Verschaeren en Sadiki stonden er maar liefst zes jeugdproducten aan de aftrap bij Anderlecht. De gemiddelde leeftijd zakte zo tot 23 jaar, maar dat was zeker geen record. Bij Seraing stond er met Antoine Bernier nog een Neerpede-product tussen de lijnen.

Slapende Conceiçao

Dat Anderlecht niet zo lamentabel als tegen Cercle Brugge aan de match wilde beginnen, zag je al bij de aftrap: de bal werd direct vooruit getikt en zes Brusselaars spurtten naar voor. Niet dat het tot iets leidde, maar de intenties zaten beter dan tegen de Bruggelingen vorige week. Nu ja, het helpt natuurlijk dat Seraing erg zwak voor de dag kwam: Amuzu kon na vier minuten de bal al binnentikken na een mooie actie van Sadiki. Sergio Conceiçao – de zoon van en rechtsachter bij Seraing – stond te slapen. Tien minuten later was het weer prijs over links. Refaelov en Amuzu zetten de rechterflank van Seraing in hun hemd, Amuzu kon hem in de verste hoek binnen trappen. Mocht Nice nog twijfels hebben over Amuzu: de jongen zit in bloedvorm.

© BELGA

Vogel voor de kat

Ondertussen toonde ook Fabio Silva zich vooral. Voor het eerst naast zijn gehuurde spitsbroeder Esposito, maar het was toch de Portugees die de bovenhand nam. Op het half uur legde Silva de 3-0 al tegen de touwen: Refaelov kreeg opnieuw te veel vrijheid van Conceiçao om voor te zetten, Silva kon de bal controleren, zich draaien én binnen trappen zonder gehinderd te worden. Dit Seraing is een vogel voor de kat dit seizoen.

Na rust hoefde het niet meer voor Anderlecht, maar de thuisploeg acteerde ook slordiger. Op het uur kon Seraing profiteren van een misverstand: Hoedt tackelde de bal weg, recht in de voeten van de moederziel alleen gelaten Sissoko. Die trapte de bal met wel érg veel gevoel in het hoekje: Van Crombrugge geklopt en 3-1.

© BELGA

Paars-wit probeerde wel te blijven voetballen, maar de laatste pass kwam er niet meer uit. Ondertussen bracht Mazzu er Raman – in de belangstelling van ex-club AA Gent – en Arnstad in. Raman zette met een mooie pass Zeno Debast op weg naar de 4-1, maar het puntertje van de centrale verdediger ging net naast. Tien minuten voor tijd gunde Felice Mazzu uitblinker Amuzu nog een applausvervanging, en maakte Sergio Gomez na blessureleed zijn wederoptreden. Arnstad testte in het slot nog eens de vuisten van Dietsch, dwong Stroeykens de bezoekende doelman nog tot een parade én mocht Raman nog eens alleen op de keeper af, maar scoren deed paars-wit niet meer.

Dankzij de overwinning blijft Anderlecht bovenin meedraaien, terwijl Seraing als enige ploeg in de Jupiler Pro League puntenloos blijft. Voor de Metallo’s dreigt het een lang seizoen te worden op deze manier.

Anderlecht: Van Crombrugge, Debast, Hoedt, Delcroix, Sadiki, Kana, Verschaeren (81’ Olsson, Refaelov (67’ Arnstad), Amuzu (81’ Gomez), Silva (85’ Stroeykens), Esposito (67’ Raman)

Seraing: Dietsch, Lahssaini, Sylla, Tshibuabua (46’ Mouandilmadji), Trémoulet, Abanda (72’ Poaty), Lepoint, Sissoko, Conceicao (46’ Nsambu), Bernier, Elisor (84’ Guillaume)

Doelpunten: 4’ Amuzu (Sadiki) 1-0, 16’ Amuzu (Refaelov) 2-0, 30’ Silva (Refaelov) 3-0, 57’ Sissoko 3-1

Gele kaarten: 58’ Lahssaini, 85’ Sadiki

Rode kaarten: geen

Toeschouwers: 18.000

Scheidsrechter: Lawrence Visser