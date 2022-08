Opnieuw vijf Palestijnen gedood bij luchtaanvallen

Bij nieuwe luchtaanvallen in de Gazastrook zijn zondag opnieuw vijf Palestijnen gedood. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid van de regerende Hamas-beweging bekendgemaakt.

De vijf Palestijnen kwamen om bij aanvallen op Jabaliya en Gaza-Stad, aldus een verklaring van het ministerie. Eerder op de dag was nochtans sprake dat Israël bereid was in te gaan op een uitnodiging van Egypte voor een staakt-het-vuren.

Sinds het begin van de Israëlische militaire operatie tegen de Palestijnse gewapende beweging Islamitische Jihad zijn in totaal al 36 Palestijnen gestorven, onder wie elf kinderen en vier vrouwen, en 311 gewonden gevallen.