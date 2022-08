Wit-Russische Victoria Azarenka krijgt geen visum van autoriteiten en moet kruis maken over toernooi in Toronto

De Wit-Russische tennisster Victoria Azarenka heeft zondag aangekondigd dat ze geen visum gekregen heeft van de Canadese autoriteiten om deel te nemen aan het WTA 1.000-toernooi in Toronto, dat maandag begint.

“Dit is een grote teleurstelling. Ik voel me triest dat ik een van mijn favoriete toernooien moet laten schieten”, pende de voormalige nummer een van de wereld neer op Twitter.

Azarenka is op 33-jarige leeftijd nog steeds 20e op de WTA-ranglijst en zou het in de eerste ronde in Canada normaal gesproken opnemen tegen de Zwitserse Belinda Bencic (WTA-13).

Azarenka preciseerde verder dat ze ter compensatie van de partij zal zijn op het toernooi van Cincinnati in de Verenigde Staten, dat begint op zaterdag 13 augustus.