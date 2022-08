Beringen

Met meer dan 12.000 bezoekers lost de nieuwe formule van Paal op Stelten de verwachtingen in. Het is de tweede keer dat de terreinen van Flandria Paal als festivalsite worden gebruikt, ditmaal met toppers als Willy Sommers, Helmut Lotti en publieksfavoriet Camille. Die zorgde wel even voor verkeerschaos, en dat kon de plaatselijke horeca moeilijk smaken.