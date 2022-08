‘Tuesday Moves’ is de opvolger van ‘Hasselt Danst’

Hasselt Danst was jarenlang een vaste waarde in Hasselt, maar met ‘Tuesday Moves’ krijgt het evenement nu een opvolger. — © Tom Palmaers

De laatste editie van Hasselt Danst is vorige maand gepasseerd, maar er staat al een opvolger klaar. ‘Tuesday Moves’ is de nieuwste organisatie van het Stedelijk feestcomité van Hasselt. “Maar gedanst zal er blijven worden.”

“Het feest verhuist vanaf dinsdag 9 augustus naar het Groenplein, voor het oude stadhuis”, zegt coördinator Raymond Polus. “Onder de noemer ‘Ambiance op het Groenplein’ start het programma om 19 uur met een uurtje linedance, zoals vroeger. Daarna zorgt discobar Karamba tot 22 uur voor muziek voor dansers van alle leeftijden. Hetzelfde concept is er ook één week later. Na een uurtje dansen met Frank zorgt de ambianceband Funcky D dan voor muziek. Op dinsdag 23 augustus is er een Afrikaanse avond met dans, muziek en een modeshow. Daarnaast zijn er djembe-optredens en een muziekgroep uit Marokko. Hoofdact wordt het gospelkoor Akkoord met meer dan 40 leden. Op het plein zullen er die avond ook Afrikaanse eetstandjes zijn. Op dinsdag 30 augustus sluiten we af met vanaf 19 uur Kabaskesrock voor jongeren tussen 10 tot 12 jaar.” De toegang tot elke dansavond is gratis. (dj)