Hermien Peters en Lize Broekx winnen opnieuw brons in hun WK-finale

De vier Belgische topkajakkers mochten de slotdag van het WK 2022 afronden met een A- en een B-finale in hun K2. Artuur Peters en Bram Sikkens kwamen in K2 500m, het nieuwe Olympische nummer, aan de start van de race voor de tiende tot de achttiende plaats. Hermien Peters en Lize Broekx hoopten stiekem minstens even goed te doen als op het WK 2021, dat ze afsloten met een bronzen medaille. De twee Neerpeltse vrouwen maakten het opnieuw waar: zij finishten derde en lieten de drievoudige olympische kampioene Lisa Carrington op haar medaillehonger zitten.

Artuur Peters en Bram Sikkens kwamen in hun B-finale halfweg pas als zevende door. Met een felle eindsprint naderden ze wel nog tot op veertien honderdsten de Letten Vilde - Rumjancevs, die vierde finishten, maar nog een team voorbij snellen zat re niet in. Peters - Sikkens strandden dus op een zestiende plaats en hebben nog wel een vrij lange weg te gaan om Parijs 2024 te bereiken.

Zus Hermien en Lize Broekx mogen wel hardop van Parijs 2024 dromen. Sterker nog ze sloten hun WK-finale opnieuw als derde af, maar dan wel met het grote verschil dat op dit toernooi de ganse wereldtop aanwezig was. Vorig jaar lieten de Olympische vedettes het WK 2021 wel nog links liggen, In deze finale lagen de Belgen onder andere naast de drievoudige Olympische kampioene Lisa Carrington (Nieuw-Zeeland) en de vice-Olympische kampioenen Naja-Pulawska. Deze Polen kwamen halfweg als tweede door na de verrassende Duitsers Paszek-Hake, die de voorbije races zich als nieuwe K2 team meteen tot kandidaat-wereldkampioen ontpopten. In de slotmeters trokken de Polen het laken nipt naar zich toe. Lisa Carrington en haar nieuwe teamgenote Alicia Hoskin kwamen halfweg nog wel als derde door, terwijl onze landgenotes de laatste 250m pas als vijfde in gingen.

Hermien joeg dan het tempo de hoogte in en met succes, want eerst sprintten onze landgenotes eerst de Denen Matthiesen -Iversen voorbij en net voor de meet schoven ze ook over de drievoudige Olympische kampioene Lisa Carrington. De Nieuw-Zeelandse, die zich gisteren nog tot wereldkampioene in de K1 500m kroonde, greep met amper drie honderdsten van één seconde naast het brons, een minimaal kloofje dus, maar die voor de Belgen na de vierde plaats van Hermien in de K1 500m wel een wereld van verschil betekende.

Het WK 2022 werd met drie WK-finales, die werden afgerond met een bronzen plak een vierde en een zesde plaats, voor de Belgische kajakwereld zonder meer het meest succesvolle WK-toernooi ooit!

De resultaten:

K2 500m vrouwen.

A-finale :

1. Naja - Pulawska (Polen) 1:49.87

2. Paszek - Hake (Dui) 1:50.28

3. PETERS - BROEKX (BEL) 1:52.64

4. Hoskin - Carrington (NZl) 1:52.67

5. Kerr-Russell (GBr) 1:54.15

6. Matthiesen - Iversen (Den) 1:54.63

7. Hostens - Jamelot (Fra) 1:55.84

8. Stensils - Wikberg (Zwe) 1:55.86

9. Langlois - Hrebacka (Can) 1:56.79

K2 500m mannen:

B-finale: 10de tot 18de plaats:

1. Poulin - Mctavish (Can) 1:35.06

2. Poulsen -Aasmul (Den) 1:35.62

3. Stepun - Grabowski (Pol) 1:35.79

4. Gnecchi - Liberto (Ita) 1:36.32

5. Vilde - Rumjancevs (Let) 1:36.36

6. Benassi - Carreras (Arg) 1:36.45

7. SIKKENS - PETERS (BEL) 1:36.46

8. Zhang - Wang (Chn) 1:36.61

9. Brown - Impie (NZl)