Oscar and the Wolf keert terug naar het podium met onder meer Pukkelpop: “Het is beangstigend, maar ik hoop dat het me helpt”

Een maand geleden kondigde Max Colombie (31) van Oscar and the Wolf aan dat hij een aantal concerten uit zou stellen. Hij wou de tijd nemen om aan zijn angstgevoelens en depressie te werken. Nu laat hij weten dat hij weer voorzichtig op het podium wil stappen. Met een passage op Pukkelpop.

“Hey iedereen, Max hier. Ik weet dat het even geleden is sinds je van mij hoorde, maar hier ben ik”, begint Colombie zijn boodschap op sociale media. Waarna hij de mensen bedankt voor hun mooie berichten na de eerdere berichten over de afgelaste concerten. “Deze keer heb ik beter nieuws”, zegt hij. “Ik besloot om mijn optredens op Lowlands en Pukkelpop te laten doorgaan. We gaan ook twee kleine try-outs doen in aanloop ernaartoe.”

“Ik worstel nog steeds met veel intense periodes en ik moet er elke dag aan werken. Anderzijds zolang weg zijn van mijn passie en liefde, het ding waar ik voor leef, dat ik adem, is ook geen oplossing. Ook al is het idee om weer op het podium te staan beangstigend, ik hoop echt dat het me kan helpen om weer voet aan grond te krijgen. Ik ga het proberen, en ik ga alles geven.”

Colombie gaf een maand geleden aan dat hij al een tijdje worstelt met angsten en depressie. “Intense episodes worden altijd afgewisseld met betere, maar ik ben op een punt gekomen dat ik niet meer verder kan”, klonk het toen. Hij is met professionals aan de slag gegaan om beter te worden. “Ik ga een tijdje weg om aan mezelf te werken, te rusten en hopelijk te genezen.”