Spannende ontknoping in Tour of Leuven maar geen zege en geen nieuw contract bij Quick-Step voor Zdenek Stybar

Zdenek Stybar (36) stak in Leuven de hand uit naar een eerste zege sinds 1 februari 2020 in de Ronde van San Juan. De Tsjech botste in de finale echter op een sterke Victor Campenaerts.

De op papier snellere Stybar liet zich op de Leuvense Bondgenotenlaan de kaas van het brood halen. “Dat Victor mij de leiding opdrong, heeft misschien wel een rol gespeeld”, dacht Stybar. “De wind blies in het nadeel, ik moest echt lang wachten. Op honderdtachtig meter van de finish ben ik aangegaan, vermoedelijk ook een tandje te groot. Na zo’n zware wedstrijd is het niet altijd de snelste die wint.”

Stybar wees nog andere redenen aan. “De terugreis van de Ronde van Polen zat ook nog in de benen”, aldus de ervaren pion van Quick-Step - Alpha Vinyl. “Ik moest zaterdag om 5u opstaan om vanuit Polen via Wenen naar Brussel te vliegen. Dat was best een vermoeiende dag.”

De Tsjechische routinier was vorige week in de derde rit van de Ronde van Polen ook al dicht bij de zege maar werd in de hellende slotmeters nog overvleugeld door de kop van het peloton. “En toch ben ik blij dat ik twee keer in één week meestrijd voor de overwinning”, verraste Stybar. “De voorbije twee seizoenen waren een aaneenschakeling van tegenslagen: ziekte, Covid… Neem nu dit jaar: de eerste drie dagen van Parijs-Nice waren goed en dacht ik op weg te zijn voor een goed voorjaar. Maar dan word ik ziek en ben ik nooit meer echt in conditie geraakt. Dan doet het toch ook deugd als je merkt dat je nog kan meedoen voor de overwinning. En ja, ik was als medekopman aangeduid. Julian (Alaphilippe, red) kwam nog tijdens de koers zeggen dat hij voor mij zou werken. Als zo iemand dat wil doen.”

Stybar is einde contract bij Quick-Step - Alpha Vinyl. “En ik heb te horen gekregen dat ik niet mag bijtekenen”, klonk het. “Ik wil alleszins nog blijven koersen omdat het de twee voorbije jaren gewoon niet goed genoeg was. Of er interesse is? Dat is een vraagteken gezien mijn leeftijd en de gezondheidsproblemen die ik heb gehad. In die zin is deze tweede plaats niet onbelangrijk. Of ik terug meer wil crossen? Ik ga het seizoen afsluiten met maximum veertig koersdagen op de teller, dat is te weinig. Daarom wil ik volgende winter toch weer meer crossen rijden. Toch blijft de weg mijn hoofddoel omdat ik daar nog enkele doelen niet heb bereikt. Maar als er zich straks geen ploeg aandient, dan is dat ook maar zo.”