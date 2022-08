Met de groeten van De Bruyne: Erling Haaland schiet Manchester City met eerste twee doelpunten voorbij West Ham

De eerste goals van Erling Haaland in de Premier League hebben niet lang op zich laten wachten. In de eerste helft lokte de Noorse goalgetter eerst zelf een strafschop uit om die vervolgens eigenhandig om te zetten. In de tweede periode was een splijtende pass van Kevin De Bruyne - wie anders - voldoende om zijn tweede van de avond tegen de touwen te prikken.