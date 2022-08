Thomas Detry wordt twaalfde in Cazoo Open, Callum Shinkwin triomfeert

Thomas Detry heeft zondag in het Welshe Newport met een slotronde in 68 slagen, drie onder par, nog dertien plaatsen winst gemaakt in het Cazoo Open (DP World Tour/1.750.000 euro). Hij eindigde op de twaalfde plaats, op tien slagen van de Engelse winnaar Callum Shinkwin, die met een totaal van 272, twaalf onder, één slag beter deed dan de Schot Connor Syme.