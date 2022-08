Beringen

Paniek in de wereld van influencers: YouTuber Acid moet van de FOD Economie zijn gegevens openbaar maken, of hij riskeert een boete tot 80.000 euro. De Beringse Céline Schraepen (31) werd maanden geleden al gecontroleerd. “Ik ben in orde, maar mijn thuisadres delen doe ik niet”, zegt ze.