Tom in Mauritanië. Tien jaar reizen heeft van hem een beter mens gemaakt, zegt hij. — © Traveltomtom

Nog even en dan viert Tom Grond uit het Nederlands-Limburgse Simpelveld zijn tienjarig jubileum als fulltime reiziger. Sinds december 2012 vliegt hij nagenoeg non-stop de wereld over, met als doel alle landen in zijn leven minstens één keer te bezoeken. Inmiddels verdient hij er ook zijn boterham mee, als blogger.