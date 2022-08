AA Gent komt tegen Westerlo terug van achterstand en bedankt Hugo Cuypers voor omgezette strafschop

Met Malick Fofana koos Vanhaezebrouck voor een jonge en onervaren speler als vervanger van de langdurig geblesseerde Tarik Tissoudali. Jonas De Roeck moet het eveneens enkele maanden stellen zonder een sterkhouder en verving Daci door ex-Buffalo Vetokele. Op het middenveld verscheen Mathias Fixelles voor het eerst dit seizoen aan de aftrap.

Sven Kums bleek uiteindelijk toch inzetbaar maar kreeg Sulayman Marreh naast zich nadat ook Elisha Owusu geblesseerd uitviel en diezelfde Marreh lag in de vijfde minuut al aan de basis van het openingsdoelpunt van Westerlo. De Gambiaan verslikte zich in een balcontrole waardoor de bezoekende spits alleen op Roef af mocht en ook verschalkte (0-1).

Gent probeerde snel te reageren via Castro-Montes maar voetballend liep het bijzonder moeizaam bij de Buffalo’s die het knap lastig hadden met het hechte blok van Westerlo dat amper ruimte weg gaf. Doelkansen bleven dan ook uit en op het half uur viel ook nog eens Hjulsager uit met een blessure. De Deen werd vervangen door nog een debutant: Salah.

Die wissel hielp de twijfelende Gentse spelers allerminst. Dan maar op een stilstaande fase, dacht Castro-Montes en hij trapte een afgemeten hoekschop tot bij de jarige Torunarigha die verlengde tot bij Marreh. De Gambiaan maakte zijn foutje van bij de 0-1 goed en maakte van dichtbij gelijk. De opluchting in de Gentse rangen was duidelijk voelbaar.

Met de rust in zicht beging De Cuyper plots heel opzichtig handspel en ref Smet wees zeer overtuigd naar de strafschopstip. Cuypers meldde zich voor de dienst en bracht Gent met een uitstekende trap zowaar zelfs op voorsprong (2-1). Een hard verdict voor de bezoekers die in de eerste periode amper in verlegenheid werden gebracht maar wel steeds moeizamer in de buurt van Roef opdoken.

Gentse blessuregolf houdt aan

De tweede helft begon even spectaculair: Bolat, na rust consequent uitgefloten door het fanatieke deel van het Gentse publiek, moest al meteen vol aan de bak toen Cuypers door de buitenspelval glipte. Westerlo kon zich slechts moeizaam herstellen van die opdoffer, kort voor rust. Gent slaagde er evenwel niet om te profiteren: Cuypers aarzelde iets te lang en ook Salah kopte de bal uiteindelijk naast. Een prima schot van Castro-Montes werd dan weer door Bolat in hoekschop verwerkt.

Iets na het uur ging dan ook nog eens Samoise naar de kant, waardoor Castro-Montes opnieuw vanop rechts ging voetballen. Godeau verscheen zo warempel op de linkse wingback. Gent kon de druk van het vierde kwartier niet aanhouden en Westerlo voetbalde plots een kans bij elkaar maar Roef hield de Gentse voorsprong op het scorebord.

De partij sleepte zich stilaan naar het einde en bij Gent werd er duidelijk op twee gedachten gehinkt: de voorsprong verdedigen maar misschien toch nog een derde doelpuntje meepikken. Bovendien bleek ook Kums in het slotkwartier niet verder te kunnen, waardoor Castro-Montes centraal moest spelen en Hanche-Olsen op rechts werd geposteerd. Lemajic kwam dan weer de moegestreden Fofana aflossen.

Opstelling AA Gent: Roef; Okumu, Ngadeu, Torunarigha; Samoise (67’ Godeau), Marreh, Kums (85’ Hanche-Olsen), Castro-Montes; Hjulsager (33’ Salah), Cuypers, Fofana (85’ Lemajic)

Opstelling Westerlo: Bolat; Seigers, Neustadter, Tagir (73’ Madsen), De Cuyper; Jordanov, Fixelles (67’ Bernat), Van Eenoo, Van Den Keybus (88’ Gouré); Vetokele (73’ Dierckx), Vaesen (67’ Dorgeles)

Doelpunten: 5’ Vetokele 0-1, 38’ Marreh 1-1, 45 + 3’ Cuypers (strafschop) 2-1

Gele kaarten: Marreh, Lemajic

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Wim Smet