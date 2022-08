In het gebied van de Grote Beek, dat zich uitstrekt over Beringen, Ham en Leopoldsburg, wil Natuurpunt zo’n 130 hectare veen herstellen — © ZB

Beringen

In de vallei van de Grote Beek gaat Natuurpunt starten met een nieuwe vorm van landbouw: paludicultuur of natte landbouw. Een investering van 2 miljoen euro waarmee ze 130 hectare veen willen herstellen, goed voor jaarlijks zo’n 1.000 ton minder CO2 in de lucht en bodem.