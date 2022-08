Dat zal deugd doen bij Lotto-Soudal: Victor Campenaerts verslaat Stybar in de sprint en wint de Tour of Leuven

De Tour of Leuven - ofwel de Memorial Jef Scherens - gaf de indruk van een WK wielrennen met onder meer de Keizersberg en de Wijnpers op het menu tijdens de plaatselijke rondes.

Met nog iets meer dan twintig kilometer op de teller hadden Zdenek Stybar en werelduurrecordhouder Victor Campenaerts een kloofje van 20 seconden op het peloton, dat ook al ferm uitgedund was. De twee vooraan reden erg sterk en bouwden hun voorsprong in de laatste ronde zelfs nog uit tot een halve minuut.

De winnaar zat dus vooraan, op de achtergrond werd er met zo’n zeven kilometer te gaan doorgetrokken voor de derde plaats. Eerst zette Sep Vanmarcke aan, daarna was het de beurt aan Dries Van Gestel om wat meters te pakken. Onder meer Brent Van Moer trapte telkens de ziel uit zijn lijf om ook deze demarrage te pareren. Intussen probeerde Campenaerts Stybar eraf te rijden op de Wijnpers, maar de Tsjech kraakte niet.

De twee bleven bij elkaar om te sprinten op de Bondgenotenlaan. En daar won Campenaerts nipt voor Stybar. Een deugddoende zege bij hem en Lotto-Soudal. De Noor Kristoff won dan weer de sprint van het achtervolgende groepje.

Op de erelijst volgt de 30-jarige Campenaerts Niccolo Bonifazio op. Die Italiaan won in 2019 en 2021 de vorige twee edities.

Campenaerts: “Besef dat wielrennen om meer dan winnen draait”

“Ik had deze koers echt wel aangeduid”, opende Campenaerts. “Het parcours vind ik fantastisch, ik heb hier ook een lange tijd gewoond. De ploeg was extreem gemotiveerd. We hadden altijd het overwicht in de koers. Ik had wel vertrouwen in de sprint, maar om te winnen tegen Stybar is altijd moeilijk. Ik heb hem de kop opgedrongen omdat hij de snelle man is. Ik ben in goeden doen de laatste tijd en dat is schitterend. Nu ik een iets oudere renner word, besef ik dat wielrennen niet alleen om winnen draait maar ook om vriendschap en plezier. Voor de mensen thuis is wielrennen vooral entertainment om naar te kijken. In Afrika betekent het hoop. Mijn vorige ploeg Qhubeka is daar een perfect voorbeeld van. Zij veranderen mensenlevens.”

© BELGA

Vooraan en ook bij de eerste achtervolgers was er geen Arnaud De Lie te bespeuren. “Misschien was dat wel een spel van ons, om zo een beetje onrust te krijgen in de koers”, gaf Campenaerts te kennen. “Ik moet nog met Arnaud spreken. Hij was fantastisch sterk en zat ook als sprinter in een kopgroep. Maar we hadden het overwicht, dus zijn verlies konden we perfect opvangen.”