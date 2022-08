Vier dronken Tsjechen hebben zaterdag rond middernacht voor veel lawaai en overlast gezorgd op de Markt in Maaseik. Een van hen had al een ruitje aan diggelen geslagen aan de Fortisbank. De politieploeg riep versterking op om de bende zatte mannen te bedwingen. Ze werden naar het commissariaat gebracht voor een nachtje ontnuchteren in de politiecel.

maw