In de Beesbosweg in Neeroeteren is zaterdagmiddag een gazon beginnen branden achter een huis. De familie en de brandweer hebben het vuur gedoofd. De oorzaak is niet bekend.

In de Ophovenstraat in Neeroeteren heeft een bewoner zaterdagmiddag afval opgebrand. Dit zorgde voro veel rook en vooral veel geurhinder in de buurt. De politie ging ter plaatse. Die liet het vuur doven en er werd een GAS-pv opgesteld.

maw