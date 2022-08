Jago Geerts wint voor het eerst in carrière drie Grote Prijzen op een rij

Jago Geerts blijft schitteren in de MX2. De Balenaar schreef in Uddevalla de GP van Zweden op zijn naam (2+1). Zijn derde GP-zege op rij, meteen de eerste hattrick in zijn carrière. In de WK-stand behoudt hij 23 punten voorsprong op Vialle (1+2).

Jago Geerts had op zaterdag dan wel de pole position veroverd, maar moest in de eerste reeks Horgmo, Längenfelder en Vialle voor zich dulden in de eerste bocht. De Balenaar zag grote titelrivaal Vialle snel naar de leiding oprukken en volgde dan ook mooi in diens spoor. Tot de Kemea Yamaha-rijder in ronde vier een kleine schuiver maakte. Geerts verloor een plekje, maar nam Horgmo iets later weer te grazen. En Vialle? Die was intussen wel al vliegen. Meer dan de tweede plaats zat er niet in voor Geerts. Liam Everts - die zaterdag 18 jaar werd - eindigde achtste.

IJzig kalm

Ook in de tweede reeks geen geweldige start van Geerts (vijfde), terwijl Vialle als derde de eerste bocht indook. Ditmaal was het de Fransman die vroeg in de reeks een klein slippertje maakte, waardoor Geerts naar plek twee kon doorstoten. De Balenaar wou meer en begon leider Längenfelder met aanvallen te bestoken. Jago was duidelijk sneller, maar de Duitser deed keer op keer de deur dicht, waardoor Vialle weer terug tot in het wiel van de twee leiders kon komen. In de elfde ronde was de zoveelste aanvalspoging van Geerts toch raak. Opmerkelijk: Vialle stuitte daarna op veel minder weerwerk van Längenfelder, zodat de twee titelrivalen in een rechtsreeks duel voor de reeks- en GP-zege verwikkeld geraakten. Vialle bleef Geerts onder druk zetten, kwam zelfs tot op één seconde, maar de Balenaar deed zijn bijnaam - Iceman - weer alle eer aan. Hij bleef ijzig kalm en pakte de reeks- en GP-winst. Zijn derde GP-overwinning op rij na Loket en Lommel. In de WK-stand behoudt de Kemea Yamaha-rijder - met nog drie Grote Prijzen te gaan (goed voor 150 punten) - 23 punten voorsprong op Vialle. Liam Everts eindigde tiende in de tweede reeks en in de GP.

MX2: 1. Geerts (2+1) 47, 2. Vialle (1+2) 47, 3. Längenfelder (4+3) 38, 4. Horgmo (3+5) 36, 5. Haarup (5+8) 29,... 10. Everts 24. WK-tussenstand (15/18): 1. Geerts 637, 2. Vialle 614, 3. Längenfelder 507, 4. Horgmo 446, 5. Benistant 405,... 11. Everts 225.

MXGP: 1. Seewer (2+1) 47, 2. Gajser (4+2) 40, 3. Coldenhoff (3+5) 36, 4. Febvre (6+3) 35, 5. Prado (5+6) 31,... 7. Van Doninck (8+9) 25, 13. Van Horebeek (16+11) 15. WK-tussenstand (15/18): 1. Gajser 645, 2. Seewer 530, 3. Prado 496, 4. Coldenhoff 478, 5. Renaux 466,... 11. Van Horebeek 254, 13. Van Doninck 206.