Alexis Guérin wint in Tsjechië slotrit van Sazka Tour, Lorenzo Rota is eindlaureaat

Alexis Guérin (Team Vorarlberg) heeft zondag de laatste etappe van de Tsjechische Sazka Tour (2.1) gewonnen. De 30-jarige Fransman haalde het na 179,9 kilometer tussen Sumperk en Sternberk met een handvol seconden voor zijn medevluchter, de Tsjech Michael Kukrle. Lorenzo Rota werd derde en is eindwinnaar, Kamiel Bonneu was de beste Belg op de zevende plaats.

Rota (Intermarché-Wanty Gobert) is de eindlaureaat van deze rittenkoers. De 27-jarige Italiaan laat de Deen Anthon Charmig en zijn landgenoot Kevin Colleoni achterzich met respectievelijk 6 en 8 seconden. Kamiel Bonneu, zaterdag nog ritwinnaar, werd tiende in het algemeen klassement op 3:23 van Rota.

Na de tweede beklimming van de dag, na 31 kilometer, vormde zich een kopgroep met dertien renners. Kenny Molly, Kamiel Bonneu, Ide Schelling, Tsgabu Grmay, Mathijs Paasschens, Michael Kukrle, Daniel Turek, Jack Burke, Alexis Guérin, Tim van Dijke, Lorenzo Milesi, Alexander Tarlton en Karel Camdra kleurden zo de vroege vlucht van de dag. Het peloton liet dit gezelschap niet te veel voorsprong nemen.

Halfkoers reed de kopgroep anderhalve minuut voor de grote groep uit. Voor Kukrle en Guérin ging het te traag en zij trokken op 62 kilometer van de finish in de aanval. Voor Camdra ging het dan weer te snel in de achtervolgende groep. Achter Kukrle en Guérin versplinterde de achtervolgende groep. Molly, Kangert, Turek en Van Dijke lieten immers lopen. De twee leiders begonnen aan de vier plaatselijke ronden met een voorgift van 1:20 op de groep met Bonneu. Molly en co volgden op 2 minuten, het peloton op 3 minuten.

Alexis Guérin en Michael Kukrle vochten in volle finale een verbeten strijd uit. De Fransman bleek de sterkste en haalde zijn eerste zege van het seizoen. De Italiaan Rota volgt zijn landgenoot Filippo Zana op als eindlaureaat van de Sazka Tour.