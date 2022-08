Kristof Ulenaers wordt 16e in Finland, Christopher Mivis 50e

Kristof Ullenaers is in Vierumäki met 274 slagen, veertien onder par, op de zestiende plaats geëindigd in het Finnish Challenge (Challenge Tour/250.000 euro). In de slotronde putte de 24-jarige Heusdenaar zondag vijf birdies en een eagle weg, maar ging hij ook twee keer in de fout. Het leverde hem een ronde in 67 slagen, vijf onder, en elf plaatsen winst op.