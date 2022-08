Sam Cuyvers en Rube Daniëls winnen in HBVL-jeugdpadelcup in TC Smash Kermt

Op het padeltoernooi van TC Smash Kermt was de top drie van de voorlopige tussenstand aanwezig. Sam Cuyvers won al zijn wedstrijden met Rube Daniëls en hij verstevigt daardoor zijn leiderspositie. Rube Clockaerts, de nummer twee van de ranking, verloor met Seb Rousset van het Meulenberg-duo en moest genoegen nemen met de tweede plaats. Voor de masters in Tenniscentrum Alken staan er nog vier toernooien op het programma. Deelnemen kan nog in TC As, Sporta Herk-de-Stad TC, Lima Tennis&Padel en Tongerse TC.