Dit zijn de winnaars van het jeugdsterrentoernooi Rapid Waterschei

Elise Vandeweyer blijft de zeges opstapelen bij de meisjes 11/2. Zij won dit weekend zowel in Wezel als in Waterschei. Ze won al zes jeugdsterrentoernooien. Tibe Claes en Gerben Gelissen speelden zaterdag twee keer finale tegen elkaar. De prijzen werden broederlijk verdeeld. Tibe won in Waterschei en Gelissen in Dilsen. (jmu)