Fietser krijgt stuurverbod omdat hij onder invloed van drugs is

Een fietser die onder invloed van drugs was, heeft bij een BOB-controle in Tongeren een stuurverbod van 12 uren gekregen. Hij had ook vloeibare xtc bij. Van de 355 bestuurders die moesten blazen, hadden er 11 te veel gedronken.

De bestuurders die ‘Alarm’ bliezen mochten 3 uur niet met de auto rijden en ze kregen een boete van 179 euro. Een pv en een stuurverbod van 6 uur was er voor de bestuurders die een positieve alcoholtest hadden. Ze krijgen hun boete later. De BOB-actie was in de nacht van zaterdag op zondag in Tongeren op de Maastrichtersteenweg, Jaminéstraat en de Sint-Truidersteenweg. Twee speekseltesten bij bestuurders wezen op druggebruik. Hun rijbewijs werd ingetrokken.

Aan de actie namen ook aspiranten deel van de politieschool PLOT. Ze stelden meerdere overtredingen vast zoals rijden zonder verzekering, vervallen keuring, gsm-gebruik aan het stuur en rijden zonder veiligheidsgordel. Drie foutparkeerders vlogen op de bon. Een Nederlandse terreinwagen, een oldtimer, was niet ingeschreven en niet verzekerd. De kinderen zaten niet in een correct zitje. De bestuurder kreeg meerdere pv’s.