Het tragische verhaal van het enige huwelijk in Auschwitz

Tienduizenden foto’s had Wilhelm Brasse in Auschwitz genomen. Aan slechts een handvol ervan had hij goede herinneringen. Zoals aan die van Rudolf Friemel en Margarita Ferrer, het enige koppel dat ooit in het vernietigingskamp trouwde. Negen maanden na de ceremonie werd Friemel opgehangen omdat hij wilde ontsnappen om bij zijn vrouw te zijn. Het tragische verhaal wordt voor het eerst in detail verteld in een tentoonstelling in de stadsbibliotheek van Wenen.