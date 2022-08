Standard boekt eerste competitiezege tegen Cercle Brugge dankzij twee strafschoppen

Een kwarteeuw. Zo lang was het geleden dat Cercle Brugge nog eens kon winnen op Sclessin. Bij Standard waren ze dan ook vastberaden om zich - in tegenstelling tot Anderlecht - niet te laten verrassen door de Vereniging. Standard-coach Ronny Deila koos voor dezelfde elf spelers die vorige week onderuit gingen op Genk. Bij Cercle voerde Thalhammer één wijziging door: Denkey startte in de plaats van Ueda als diepe spits.

Drie op drie voor Amallah

Opgepompt door het fanatieke thuispubliek begon Standard fel aan de wedstrijd. Veel kansen leverde dat echter niet op. Door een opeenvolging van spelonderbrekingen en blessurebehandelingen was het wachten tot net voor het halfuur op een eerste doelpoging. Een kopballetje van Laifis werd opgeraapt door Cercle-doelman Majecki. Luttele minuten later beroerde Denkey een schot van Amallah met de hand in de zestien. Vorige week kreeg Standard in Genk nog een strafschop tegen voor een vergelijkbare fase met Dewaele en ook nu wees ref Lambrechts resoluut naar de stip. Een klus voor Amallah, die de kans niet onbenut liet (1-0). (Lees verder onder de foto)

© Isosport

Standard tankte vertrouwen uit de voorsprong, maar ontsnapte even later wel aan de gelijkmaker. Een knappe borstpass van Somers zette Denkey alleen voor doel, maar de Togolees kreeg de bal niet voorbij de goed uitgekomen Standard. In de blessuretijd van de eerste helft verdubbelde de thuisploeg zijn voorsprong. Met dank aan de VAR die Lambrechts attent maakte op een strafschopfout van Lopes op Dønnum. Ook nu faalde Amallah niet vanop de stip. De Marokkaan zit dit seizoen al aan drie doelpunten, allemaal gescoord op strafschop.

Offensieve bloedarmoede

In de tweede helft probeerde Thalhammer het tij te keren met de inbreng van Vanhoutte en Ueda. Van Der Bruggen en Deman mochten in de kleedkamer blijven. Veel zoden bracht het niet aan de dijk. Cercle eiste de bal op, maar miste de creativiteit om aan kansen te komen. Het vertrek van Matondo laat zich nog altijd voelen bij de Vereniging. (Lees verder onder de foto)

© BELGA

Aan de overkant liet ook Standard nauwelijks nog iets zien. Dønnum dribbelde zich keer op keer vast als een chauffeur zonder rijbewijs, Emond was totaal onzichtbaar en ook Dragus - vorige week nog de uitblinker - oversteeg de middelmaat niet. Gelukkig voor de Rouches was de offensieve bloedarmoede aan de overkant nog schrijnender. Alleen een verdwaalde voorzet van de ingevallen Velkovski kon Bodart nog enigszins verontrusten. Op de tegenaanval liet invaller Boljevic de kans op de 3-0 liggen en mikte Ohio zijn volley recht op Majecki. De nieuwe spits van Standard liep daarbij ook nog eens blessure op en moest het veld net voor affluiten verlaten.

Een glansloze overwinning dus voor de Rouches, maar echt zullen ze daar niet om malen. De eerste driepunter van het seizoen is binnen en met de komst van Fergal Harkin kan ook de zomermercato nu eindelijk losbarsten in Luik. Het beloven nog interessante weken te worden aan de boorden van de Maas.

Standard 2 – Cercle Brugge 0

Standard: Bodart; Dewaele (84’ Bokadi), Dussenne, Laifis, Laursen (54’ Shamir); Raskin, Cimirot, Amallah; Dragus (84’ Noubi), Emond (71’ Ohio), Donnum (71’Boljevic)

Cercle Brugge: Majecki; Decostere (75’ Heitor), Popovic, Daland, Torres (75’ Velkovski); Lopes, Van Der Bruggen (46’ Vanhoutte), Hotic; Somers, Denkey (65’ Kehrer), Deman (46’Ueda)

Doelpunten: 30’ Amallah (str.) 1-0, 45’ Amallah (str.) 2-0

Gele kaarten: 29’ Denkey (handspel), 37’ Decostere (fout), 47’ Laifis (fout)

Rode kaarten:geen

Scheidsrechter: Erik Lambrechts

Toeschouwers: 18.286