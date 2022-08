Marianne Vos is snelste van kopgroep in Zweden, maar wordt later gediskwalificeerd na verboden stuurhouding

De Nederlandse Marianne Vos (Jumbo-Visma) heeft zondag de WorldTour-wedstrijd in het Zweedse Vargarda gewonnen. Al was de vreugde van korte duur. Vos werd namelijk door de UCI gediskwalificeerd omdat ze enkele seconden met haar polsen op haar stuur reed en dat mag niet. De zege gaat daardoor naar nummer twee Cordon-Ragot. Onze landgenote Valerie Demey komt als vierde alsnog op het podium.

Daags na de ploegentijdrit in Vargarda, gewonnen door Trek-Segafredo, werd een eendagskoers op poten gezet in de Zweedse plaats. In een wedstrijd van 125 kilometer, voornamelijk afgewerkt op een golvend en technisch circuit, was het vooral uitkijken naar de Nederlandse deelneemsters: Lorena Wiebes, Marianne Vos, Demi Vollering, Ellen van Dijk en Chantal van den Broek-Blaak waren de belangrijkste kandidaten op winst.

Ondanks veel aanvalspogingen brak de koers pas open bij het ingaan van de laatste lokale ronde, dankzij een aanval bergop van Frans kampioene Audrey Cordon-Ragot. Zij kreeg het gezelschap van Vos, Demey en de Britse Pfeiffer Georgi, een waakhond van Wiebes. Ondanks het achtervolgingswerk van SD Worx, dat de goeie slag had gemist, bleven de vier voorop. Demey kraakte in de slotkilometer door een aanval van Georgi, Vos won nadien de sprint voor Cordon-Ragot en Georgi. Vos zegevierde al voor een vierde keer in Vargarda, maar de overwinning werd haar na afloop afgenomen door de UCI. De Nederlandse reed onderweg een paar seconden rond in de zogenaamde puppy paws-houding, waarbij de handen los liggen op het stuur. Die houding is sinds kort onreglementair en leverde Vos de diskwalificatie op.

De tweede Belgische deelneemster, Shari Bossuyt, eindigde in de groepssprint voor de ereplaatsen als elfde. Zowel Demey als Bossuyt staan ook op de startlijst van de volgende WorldTour-koers in het hoge Noorden: de zesdaagse Ronde van Scandinavië, die dinsdag start.