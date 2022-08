FC Groningen verspeelt punten tegen promovendus Volendam ondanks snel doelpunt Ngonge

Groningen is er zondagnamiddag niet in geslaagd in eigen huis de drie punten thuis te houden tegen promovendus Volendam op de openingsspeeldag van de Eredivisie. Beide teams troffen twee keer raak (2-2).

De Belg Cyril Ngonge (2.) had al snel de score geopend en wanneer Jorgen Strand Larsen (34.) even voorbij het halfuur verdubbelde, zag het ernaar uit dat de thuisploeg op weg was naar de zege. Daryl van Mieghem (38.) en Benaissa Benamar (68.) trokken echter nog een punt over de streep voor de bezoekers.

Ngonge werd uiteindelijk afgelost in de 66e minuut door de Zweed Daleho Irandust.