Italiaan Francesco Bagnaia rijdt in Silverstone naar zege in MotoGP

Voor de 25-jarige Bagnaia was het zijn tweede zege op rij na zijn overwinning in het Nederlandse Assen eind juni, net voor de zomeronderbreking. Hij won dit seizoen al vier keer, acht keer in totaal in de MotoGP.

De Fransman Fabio Quartararo (Yamaha) kwam als achtste over de streep en blijft leider in de tussenstand van het WK. Na twaalf van de twintig races heeft hij 180 punten, 22 meer dan Aleix Espargaro (Aprilia). De Spanjaard werd zondag negende. Bagnaia volgt als derde op 51 punten.

De volgende afspraak is op 21 augustus in het Oostenrijkse Spielberg.