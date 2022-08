Ploegleider Dirk Demol over komst Dylan Teuns bij Israël - Premier Tech: “Ook voor ons een aangename verrassing”

De ervaren West-Vlaming (62) had de komst per direct van Teuns ook niet zien aankomen. “Het was ook voor ons een verrassing maar dan wel een aangename”, aldus de ex-winnaar van Parijs-Roubaix. “Dylan is een renner wiens kwaliteiten ik al lang ken. Ik heb al jaren terug geprobeerd om hem naar teams te brengen voor wie ik werkte. Dus ja, ik ben enorm blij met dit onverwachte nieuws.”

De onmiddellijke overgang van Teuns kadert uiteraard in de strijd om het behoud in de World Tour. “Wie zegt dat dit niet meespeelt, die liegt”, is Demol kordaat. “Iedereen is ermee bezig. We mogen echter niet verwachten dat Dylan die kloof naar een veilige plaats op zijn eentje zal dichten maar hij is wel iemand die op vele parcoursen punten kan pakken. Bekijk de uitslagen van dit voorjaar en je weet wat ik bedoel. Hij is op zijn eentje dit seizoen al goed voor meer dan duizend punten. Dat zegt voldoende.”

En de onmiddellijke komst van Teuns zorgt voor een bijkomende schwung binnen het team. “Dat hoor je vandaag al in de bus. De jongens zijn blij met zijn komst. En een kopman die draait, die doet ook de rest van de ploeg draaien.”

Waar en hoe Teuns zal worden ingezet in het verdere vervolg van het seizoen is nog niet duidelijk. “Alle opties liggen nog open”, klinkt het. “Maar het gaat zeker geen maand duren vooraleer hij een eerste keer in het truitje van Israël te zien zal zijn. We gaan het niet forceren maar we gaan ook niet te lang wachten. Maar Dylan is niet enkel belangrijk voor het vervolg van dit seizoen. We zijn ook blij dat we hem hebben voor 2023 en 2024. Dylan is één van de regelmatigste renners van het peloton, iemand die iedereen graag in de ploeg wil hebben.”