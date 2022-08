Véroniques wagen hangt sinds vrijdag vast aan laadstation: “We kunnen niet op reis vertrekken”

Véronique Lecoque, haar man Eduardo Guerrero en haar dochter Clara hadden vrijdag alles klaargelegd om de volgende ochtend op reis naar Spanje te vertrekken. Laatste puntje op de checklist: hun hybride wagen gaan ophalen aan het laadstation van Blue Corner, enkele straten verder op de Mechelsesteenweg. “We waren al heel blij dat we nog een laadplek hadden gevonden”, zegt Véronique. “Dat is in Antwerpen echt niet gemakkelijk.”

Maar aan haar wagen stoot ze op een probleem. “De wagen was opgeladen, het licht was blauw, ik swipe mijn kaart en plots wordt het licht rood. De kabel is niet los te krijgen.”

Véronique, echtgenoot Eduardo en dochter Clara bij de laadpaal van Blue Corner — © Nattida-Jayne Kanyachalao

Op de website van uitbater Blue Corner staat een hulppagina met advies wanneer de kabel vast komt te zitten in het laadstation, maar die brengt geen oplossing. In principe kan Véronique ervoor kiezen om haar wagen los te koppelen en de kabel achter te laten. “Maar die kost 300 euro. Bovendien hebben we hem nodig op reis.”

2,5 uur wachtmuziek

Bij de helpdesk vinden Véronique en haar man geen gehoor. “We hebben zelfs met twee gsm’s gebeld, naar de Nederlandstalige en de Franstalige helpdesk tegelijkertijd, maar we kregen niemand aan de lijn. Na twee uur en half wachtmuziek hebben we opgegeven. Nochtans beloven ze bij Blue Corner om 24 op 24 beschikbaar te zijn.”

Zaterdagochtend krijgt Véronique wel een medewerker te pakken. “De vriendelijke dame doet alles binnen haar macht, probeert te resetten vanop afstand, maar concludeert dat er een technieker moet komen.”

Véronique liet een briefje achter voor andere mensen die de laadpaal willen gebruiken — © Nattida-Jayne Kanyachalao

Na twee uur heeft er nog niemand contact opgenomen. Terug bij de helpdesk vraagt Véronique grappend “of de technieker vandaag toch zeker gaat komen”. “Dat kan ik u niet verzekeren”, is het antwoord.

Vakantie ingekort

Nog een dag en ettelijke telefoontjes later heeft Véronique de moed opgegeven dat ze tijdens het weekend nog geholpen zal worden. “Volgens mij zijn er gewoon geen techniekers bij Blue Corner in het weekend. In mijn hoofd kunnen we ten vroegste maandagmiddag op onze reis vertrekken. Maar zelfs voor maandag konden ze bij de helpdesk niet garanderen dat er iemand de laadpaal kan komen resetten.”

Véronique benadrukt dat de mensen op de helpdesk steeds heel begripvol waren. “Maar ik ben gefrustreerd dat ze ons zo in het ongewisse laten. Moesten ze eerlijk hebben gezegd dat het probleem niet opgelost ging worden tijdens het weekend, hadden we zaterdag nog ergens anders een kabel kunnen gaan huren. In de hoop dat onze kabel nog heel zou zijn bij terugkomst. Maar doordat ze niet transparant geweest zijn, was dat op het einde van de dag geen optie meer.”

Het gezin wil Blue Corner nu in gebreke stellen voor de kosten van de ingekorte vakantie. “Uiteraard ga ik ook niet al die aangesloten uren betalen”, zegt Véronique.