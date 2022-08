Ryan Giggs staat terecht voor huiselijk geweld: Manchester United-icoon riskeert tot vijf jaar cel

Maandag begint in Manchester het proces tegen voormalig stervoetballer Ryan Giggs. De 48-jarige Welshman moet zich verantwoorden voor huiselijk geweld en riskeert tot vijf jaar gevangenisstraf.

Giggs werd in november 2020 opgepakt na een klacht van zijn toenmalige partner Kate Greville. Die beschuldigde hem van jarenlang lichamelijk geweld en controlerend gedrag. Ook haar zus uitte soortgelijke beschuldigingen.

Giggs verscheen in april vorig jaar al eens voor de rechter. De gewezen linkerflankspeler van Manchester United pleitte toen onschuldig en werd op borg vrijgelaten. Hij besloot niettemin te stoppen als bondscoach van zijn land.

Het proces dat maandag start, zal zo’n tien dagen duren. Giggs wordt verdedigd door advocaat Chris Daw. Die kent het klappen van de zweep want hij stond al vaker bekende sporters bij, zoals John Terry toen die in 2012 van racisme werd beschuldigd door oud-ploegmaat Anton Ferdinand.

Overigens start volgende week nog een tweede proces in Engeland met een topvoetballer als centrale figuur. De Franse verdediger Benjamin Mendy, die voor Manchester City uitkomt maar al een jaar geschorst is, moet zich vanaf woensdag voor de rechter in Chester verdedigen tegen acht aanklachten wegens verkrachting, een poging tot verkrachting en seksuele agressie.