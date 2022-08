Bertrand Baguette wordt tweede in 450 km van Fuji

Bertrand Baguette (Nissan) is zondag als tweede geëindigd in de 450 km van Fuji, de vierde manche in het Japanse SuperGT-kampioenschap.

In de eerste wedstrijd na een onderbreking van twee maanden vertrokken Baguette en zijn Japanse teamgenoot Kazuki Hiramine vanuit zevende positie. Baguette klom tijdens het eerste wedstrijddeel naar plaats drie, waarna zijn teamgenoot nog een plaats kon opschuiven. Uiteindelijk strandden ze op zeven seconden van de Toyota van de Zwitser Sacha Fenestraz en de Japanner Ritomo Miyata.

Voor Baguette en Hiramine was het hun tweede podium nadat ze in de openingsmanche in Fuji derde werden. In de tussenstand van het kampioenschap klimmen ze van de elfde naar de vierde plaats met 24,5 punten. Fenestraz en Miyata zijn de nieuwe leiders met 31 punten.