Dessers naar Cremona voor 6,5 miljoen euro plus bonussen, twee inkomende transfers zijn rond

De transfer van Cyriel Dessers naar Cremonese kan maandag worden gefinaliseerd. De 27-jarige Vechmaalnaar vertrekt naar Italië om er maandag zijn medische en fysieke tests af te leggen. Op clubniveau is er een akkoord bereikt over een transfersom van 6,5 miljoen euro plus bonussen. Het komt erop neer dat KRC Genk er wel bij vaart als Dessers goed presteert én zijn club zich straks van het behoud verzekert in de Serie A.

Ook aan inkomende kant kan maandag mogelijk al officieel nieuws worden verwacht bij KRC Genk, omdat er betreffende zowel de Deense rechtsachter Rasmus Carstensen (21, Silkeborg) als de Argentijnse centrale middenvelder Matias Galarza (20, Argentinos Juniors) een akkoord is met zowel spelers als clubs. Hier zouden de transferbedragen liggen in de buurt van respectievelijk 3 en 6 miljoen euro.

(mg)