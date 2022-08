Scoutsmeisje (16) dat zware val maakte in Frankrijk tijdens fietstocht “is ontwaakt uit coma”

Het 16-jarige scoutsmeisje dat op 22 juli ernstig gewond raakte bij een ongeval tijdens een fietstocht in Noord-Frankrijk, is uit haar coma wakker geworden. Dat melden Franse media op gezag van de Gendarmerie Nationale.

“Van de familie hebben we positief nieuws vernomen, de jonge adolescente is ontwaakt uit haar coma en is dinsdag 2 augustus overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen, om zo dichter bij haar familie te zijn”, zegt de Gendarmerie Nationale in de lokale krant L’Avenir de l’Artois. “Haar vader geeft aan dat ze haar geheugen en taal terug heeft en dat ze langzaamaan de simpele dingen van het leven kan hervatten. Er is ook sprake van een begeleide mobiliteit.” Volgens de Gendarmerie wordt de toestand van het scoutsmeisje elke dag beter en is haar familie heel optimistisch.

Het meisje, lid van de Givers van Scouts Wijnegem 99ste Parsifal, was op vrijdag 22 juli gevallen tijdens een fietstocht op de weg tussen Wissant en Cap Blanc-Nez, 20 kilometer ten zuidwesten van Calais. Twee leden kwamen in een afdaling ten val en raakten ondanks het dragen van hun helm ernstig gekwetst. De twee meisjes werden gewond afgevoerd naar het ziekenhuis van Rijsel. Het andere slachtoffer kon het ziekenhuis snel verlaten, nu is er ook beterschap in de toestand van het meisje dat er het slechtst aan toe was.

sare