Thierry Neuville eindigt vijfde in Rally van Finland en zakt plaatsje in WK-stand, Ott Tänak wint

De Est Ott Tänak (Hyundai) heeft zondag de Rally van Finland, achtste manche in het wereldkampioenschap, op zijn naam geschreven. Thierry Neuville (Hyundai) eindigde als vijfde en zakt in de WK-stand naar de derde plaats.

De 34-jarige Tänak begon als leider aan de slotdag en gaf zijn eerste plaats in de laatste vier klassementsproeven niet meer uit handen. Hij haalde het met 6,8 seconden voorsprong op thuisrijder en WK-leider Kalle Rovanperä (Toyota). Die won de afsluitende Power Stage.

Voor de wereldkampioen van 2019 is het de zestiende rallyzege, de tweede dit seizoen na zijn overwinning in Sardinië. In Finland zegevierde Tänak eerder in 2018 en 2019.

Esapekka Lappi (Toyota), een andere Fin, vervolledigde het podium op 1:20.7.

Thierry Neuville begon op de vijfde plaats aan de laatste wedstrijddag en dat zou ook zijn eindklassement worden. Hij finishte met 2:18.0 achterstand op Tänak. Die snoept de tweede plaats van Neuville in de WK-stand af. Rovanperä leidt met 198 punten voor Tänak, tweede met 104 punten, en Neuville, derde met 103 punten.

Over twee weken gaat het wereldkampioenschap verder met de Belgische manche. Dan staat immers de Ypres Rally op het programma.