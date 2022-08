Daria Kasatkina en Shelby Rogers strijden om eindzege in WTA-toernooi San Jose

Zevende reekshoofd Kasatkina haalde het met 6-2 en 6-4 van de als tweede geplaatste Spaanse Paula Badosa (WTA 4). Rogers ging met 6-3 en 6-4 voorbij de Russische Veronika Kudermetova (WTA 19).

De 25-jarige Kasatkina mikt zondag in haar eerste finale van het seizoen op een vijfde WTA-titel. Vorig jaar stond ze ook in de finale in San Jose maar verloor ze van de Amerikaanse Danielle Collins. Die verdedigde haar titel niet.

De 29-jarige Rogers won nog geen WTA-toernooi. Al twee keer was ze verliezend finaliste, in 2016 in Rio de Janeiro en in 2014 in het Oostenrijkse Bad Gastein.

Kasatkina en Rogers speelden al twee keer tegen elkaar. Dit seizoen won de Russin op Roland Garros (1/16e finales) met 6-3 en 6-2, de Amerikaanse haalde het in 2017 in Miami met 6-4, 5-7 en 6-0.