René Weiler (ex-Anderlecht) moet opstappen als coach bij Japanse club

De 48-jarige Zwitser was sinds begin februari aan de slag bij de Kashima Antlers. De ploeg staat na 24 speeldagen op de vierde plaats in J1 League met 40 punten, acht minder dan leider Yokohama F. Marinos. De recente tegenvallende resultaten doen Weiler de das om. Het 0-2 verlies zaterdag tegen Sanfrecce Hiroshima, vijfde in de stand, bleek de spreekwoordelijke druppel voor het bestuur.

Weiler was tussen juli 2016 en augustus 2017 hoofdcoach van Anderlecht. Zijn periode in Brussel wordt herinnerd door het weinig sprankelende voetbal, maar Weiler slaagde er wel in paars-wit haar voorlopig laatste titel te bezorgen. RSCA bereikte in het voorjaar van 2017 onder Weiler ook de kwartfinales van de Europa League.

Na zijn vertrek bij Anderlecht trainde Weiler in eigen land FC Luzern en het Egyptische Al-Ahly voor hij naar Japan verhuisde.