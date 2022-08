Dat is geluk hebben: man ontsnapt op het nippertje aan pijnlijke val wanneer zinkgat achter hem ontstaat — © Newsflare

Deze man uit de Indiase stad Tirupati moet beschikken over een zeer goede engelbewaarder. Toen hij een door de stad wandelde, werd hij plots opgeschrikt door het ontstaan van een zinkgat. De ondergrond waar hij net voordien op stapte, zakte vrijwel meteen daarna in elkaar. Zelf bleef hij op het nippertje ongedeerd, al was de man achteraf duidelijk onder de indruk.