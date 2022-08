Faïz Selemani is helemaal hersteld van ‘transferitis’: “Zo lang ik hier ben, zet ik meer voor de volle honderd procent in”

STVV blijft voor de twaalfde wedstrijd op rij ongeslagen. Het is al van 28 januari geleden dat de Kanaries een wedstrijd verloren in de Jupiler Pro League. Ook KV Kortrijk kon in eigen huis die indrukwekkende reeks niet beëindigen. “STVV is een zeer goede ploeg”, wist KV Kortrijk-coach Belhocine te vertellen. “We wisten dat ze voor deze match elf wedstrijden ongeslagen waren en dat ze gevaarlijk konden zijn in de omschakeling. Beide teams hadden mogelijkheden om de score te openen, maar deden dat niet. Het is geen toeval dat ze nu twaalf wedstrijden op rij niet verloren hebben. Hollerbach doet uitstekend werk, ik ben fan.”

Bij KV Kortrijk verschenen Radovanovic en Selemani aan de aftrap. Een paar weken terug had niemand dit kunnen inbeelden, maar de twee spelers moeten zich - na heel wat transferitis - opnieuw focussen op KVK. “Ik heb veel gepraat met het bestuur van KV Kortrijk”, zegt Selemani. “Alleen mijn makelaar weet alle details over mijn mislukte overgang naar Genk. Als er een goed bod komt, dan kan het zijn dat ik nog vertrek. Voorlopig ben ik een speler van KV Kortrijk en zal ik me voor de volle 100 procent blijven inzetten voor deze club zolang ik hier ben.”

Selemani en Union

De Kerels staan voor een lastig drieluik in de competitie. Beginnen doen ze met een bezoekje aan het Dudenpark van Union. Daarna volgt een uitwedstrijd tegen landskampioen Club Brugge en ten slotte ontvangt het Standard in eigen huis. Voor Selemani wordt het een spannend weerzien met Union en haar supporters. De Comorees ruilde in 2019 de hoofdstad in voor Kortrijk via de wet van ’78, iets wat nog steeds zeer gevoelig ligt bij de Brusselse fans. “Het zal een moeilijke verplaatsing worden voor ons, dat weten we”, zegt Selemani. “Union heeft een goede ploeg en ze deden het vorige week uitstekend in de Champions League tegen Rangers. Ik ben blij voor Teddy Teuma en het hele team. Ze verdienen het om zo goed te presteren. De thuisaanhang zal me waarschijnlijk niet goed ontvangen, maar laten we gewoon hopen op een goede wedstrijd.”

Doelpunten: /Gele Kaarten: Koita 37' (overtreding), Keita 51' (overtreding).Toeschouwers: 4.200.Scheidsrechter: Wesli De Cremer (6).