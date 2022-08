Prinses Delphine: “Ik zou me nooit vergelijken met prinses Diana”

Het was de Britse tabloid The Daily Mail die dit weekend uit een interview met ‘Tatler’ citeerde. Dat interview is nog niet verschenen, maar prinses Delphine Van Saksen-Coburg zou daarin gezegd hebben dat mensen haar “vergelijken met prinses Diana”. “Want ik ben een ‘princess of hearts’ en ik ben erg genereus wanneer het over liefdadigheidswerk gaat.”

Volgens de prinses klopt er helemaal niets van dit citaat. “Normaal spreek ik me niet uit over misquotes, maar dit is gewoon verkeerd. Het is uit de context gehaald”, schrijft de prinses op haar Instagrampagina. “Ik zou mezelf nooit met prinses Diana - die ik bewonder - vergelijken. We hebben heel verschillende verhalen. En ik zou mezelf zeker nooit een Princess of hearts noemen.”