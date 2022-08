Flat nét na dood gepoetst: Duitse consul verdacht van moord op Belgische man in Brazilië

Een Duitse consul wordt er in Rio De Janeiro van verdacht zijn Belgische man omgebracht te hebben. Walter B. (52) stierf in de nacht van vrijdag op zaterdag, maar de politie onderzoekt nu de rol van zijn echtgenoot Uwe H.

Het koppel woonde samen in Ipanema, een mooie wijk in de Braziliaanse grootstad Rio De Janeiro. Vrijdagavond kregen de hulpdiensten een noodoproep binnen: volgens Uwe H. was zijn echtgenoot ziek geworden rond 20 uur en daarna gevallen.

Het appartement van het koppel in Ipanema. — © Screenshot Globo

De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse maar vonden de Belg met een hartstilstand en verwondingen over z’n hele lichaam terug. Vooral een hoofdwonde en enkele andere verwondingen op de billen lijken de versie van Uwe H. niet volledig te ondersteunen.

De politie vond daarop dat de flat van het koppel heel recent nog was schoongemaakt. Een secretaresse verklaarde aan de politie dat ze dat gedaan had omdat de hond anders het bloed zou oplikken. Ook op de gewassen kussens van een zetel werden nog bloedvlekken ontdekt.

Op de zetels werden nog bloedvlekken gevonden. — © screenshot Globo

Verder wees een lijkschouwing ook op nog meer verwondingen, onder meer in de borststreek. Volgens lokale media werden de voorwerpen mogelijk toegebracht met “een cilindrisch voorwerp’. Zaterdagavond werd Uwe H. dan opgepakt, de Duitse diplomaat is volgens lokale media in verdenking gesteld van moord.

Het koppel was 23 jaar samen, woonde in een penthouse in Ipanema en had een diplomatiek paspoort. Walter zou aanstaande zaterdag 53 worden.