Joyce De Troch over plotse vertrek bij populaire groep Opium: “Wij waren geen Natalia’s”

Ze deden het nochtans zacht, heet en goed, maar toch stapte Joyce De Troch onverwacht en op het hoogtepunt van het succes uit meidengroep Opium. Nu de band eenmalig een comeback maakt, geeft De Troch in De Zondag wat meer uitleg over waarom ze wegging.

Eind jaren 90 was Opium een gigantische hit. Joyce De Troch, Inge Moerenhout en Katia Alens pakten met “Doe me goed” Vlaanderen in en deden dat kunstje nog eens over met ‘een vrouw’. Alleen: bij de release van de derde single stapte Joyce De Troch al op. Een andere zangeres moest de meubelen nog redden, maar Opium werd nooit meer zo populair als in die beginperiode.

Vandaag komen de originele leden nog één keer samen voor een reünie en in De Zondag blikt Joyce De Troch terug op haar vertrek. “Dat had te maken met onze manager”, vertelt De Troch. “Ik werd voor tientallen optredens niet betaald, de andere dames wel. Ik heb daarvoor geprocedeerd, maar uiteraard was die kerel zo slim om zijn zaak failliet te laten verklaren. Met die wrevel tussen mij en het management wilde ik Katia en Inge niet lastigvallen. Bovendien konden we geen nieuwe top meer bereiken in Vlaanderen. We waren geen Natalia’s met gouden stemmen die telkens nieuwe topsongs konden lanceren. En dus verliet ik Opium op het toppunt van ons succes.”