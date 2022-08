De gele vlag aan het meer geeft aan dat water- en strandrecreatie verboden is. — © LW

Herk-de-Stad/Lummen

Op het Schulensmeer in Herk-de-Stad en Lummen is alle water- en strandrecreatie verboden door de aanwezigheid van blauwalgen op het meer. Dat gebeurt al voor de tweede keer in één maand tijd. De algen zijn vastgesteld door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Zolang de gele vlag aan het meer wappert, blijft het verbod van kracht.