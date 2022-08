Spannende kwartfinale is eindstation voor Team Antwerp op 3X3 Energy Sukhbaatar Open in Mongolië

Geen halve finale voor Team Antwerp op de 3X3 Energy Sukhbaatar Open (Challenger) in Mongolië. Thibaut Vervoort, Dennis Donkor, Brian De Valck en Caspar Augustijnen verloren na een thriller en in de slotseconden in de kwartfinale met 13-12 van Ulaanbaatar MMC Energy (Mongolië). De winnaar op deze challenger krijgt 15.000 dollar en de top twee een ticket voor de 3X3 World Tour in het Canadese Montreal (3 en 4 september).

De twee poulewedstrijden op zaterdag brachten een 22-4 overwinning versus Gandan (Mongolië) en een 14-12 zege versus Sansar MMC Energy (Mongolië). Team Antwerp moet nu wachten op de uitslagen van de overige kwartfinales. Als de Sinjoren op de vijfde stek eindigen, cashen ze nog 4.000 dollar. Op 20 en 21 augustus neemt Team Antwerp deel aan de 3X3 Tour Austria Final 2022 in Wenen.