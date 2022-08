Donald Trump zinspeelt opnieuw op verkiezingen: “We zullen het misschien opnieuw moeten doen”

Donald Trump heeft nog niet officieel bekendgemaakt dat hij zich tijdens de presidentsverkiezingen van 2024 weer verkiesbaar stelt, maar hintte er tijdens zijn twee uur durende toespraak op de Conservatieve Politieke Actie Conferentie (CPAC) in Dallas (Texas) wel naar. Hij lanceerde een hele resem voorstellen. Zo moet het ministerie van Onderwijs worden afgeschaft en moet er een streng verbod komen op het onderwijzen van “ongepaste” inhoud aan schoolkinderen, zei hij. “Gebeden op school kunnen niet meer, drag shows mogen wel. De Bijbel mag je niet meer onderwijzen, maar je mag kinderen wel aanleren dat Amerika slecht is en dat mannen zwanger kunnen worden. Als de bureaucraten dit soort radicalisme willen doorduwen, dan moeten we het departement van Onderwijs afschaffen.”

Ook het Democratische beleid kreeg het flink te verduren. “Wilde criminelen kunnen zomaar vrijkomen om hun wilde raids tegen de VS uit te voeren. Hele gemeenschappen worden aan flarden gescheurd door steekpartijen, schietpartijen, verkrachtingen en moorden. De straten van onze door Democraten geleide steden zijn gevuld met het bloed van onschuldige slachtoffers. Prachtige, mooie kinderen die geen schijn van kans hebben.”

Verder ging Trump vooral door op zijn gekende onderwerpen, zoals de immigratie vanuit Mexico. “De Republikeinse Partij moet duidelijk campagne voeren rond dit thema”, sprak Trump. “Als de partij de macht krijgt, zullen we er alles aan doen om de grens te sluiten.” Trump herhaalde ook opnieuw zijn (ongefundeerde) stelling dat huidig president Joe Biden aan de macht kwam na vervalste verkiezingen.

Peiling makkelijk gewonnen

Trump won ook makkelijk een peiling van andere democratische kopstukken. De niet-officiële peiling gebeurde op de slotdag van een conferentie van Amerikaanse conservatieven, de Conservatieve Politieke Actie Conferentie (CPAC), in Dallas (Texas). Net geen 70 procent van de aanwezigen die hun stem hebben uitgebracht, verkiezen Donald Trump als Republikeinse presidentskandidaat in 2024. Zijn dichtste achtervolger Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, volgt met 24 procent.

DeSantis is wel de uitgesproken keuze van de aanwezigen indien Trump geen kandidaat is, gevolgd door Trump’s zoon Donald Trump Jr. De resultaten zijn niet representatief voor het bredere Republikeinse electoraat. De CPAC is tegenwoordig een soort verzamelplaats voor ultraconservatieven en Trump-aanhangers.