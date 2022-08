Nick Kyrgios en Yoshihito Nishioka spelen finale in Washington

Kyrgios was in de eerste halve finale met 7-6 (7/4) en 6-3 te sterk voor de Zweed Mikael Ymer (ATP 115). Aansluitend zette Nishioka verrassend het Russische topreekshoofd Andrey Rublev (ATP 8) opzij met 6-3 en 6-4.

De 27-jarige Kyrgios en de 26-jarige Nishioka speelden tot dusver drie keer tegen elkaar op de ATP Tour en telkens trok de Australiër aan het langste eind. Hun laatste ontmoeting dateert van 2019, ook in Washington, toen Kyrgios in de achtste finales met 6-2, 7-5 de beste was. De Australiër won het toernooi daarna ook.

Kyrgios mikt in zijn elfde ATP-finale op een zevende titel. Hij wacht al sinds zijn eerste eindzege in Washington in 2019 op een trofee. Vorige maand speelde het enfant terrible in Wimbledon zijn eerste grandslamfinale maar die verloor hij van Novak Djokovic.

Nishioka staat voor zijn derde ATP-finale. In 2018 won hij de titel in het Chinese Shenzhen. Twee jaar later verloor hij de finale in Delray Beach.

De winnaar volgt op de erelijst de Italiaan Jannik Sinner op. Die verdedigde zijn titel niet.