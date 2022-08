Maxime Hordies en Tim Celen winnen wegrit en zijn eindwinnaar in de Wereldbeker paracycling

Na 26,4 kilometer was Hordles in een sprint bergop (1,1 km aan 3 %) sterker dan zijn Italiaanse medevluchter Fabrizio Cornegliani. De Fin Teppo Polvi werd op 3:02 derde.

In de klasse H4 greep Hona Van de Steene net naast een podiumplaats. Hij werd vierde, op 4:33 van de Oostenrijkse winnaar Thomas Frühwirth en op 1:23 van de nummer drie.

Net als Hordies was Europees- en wereldkampioen Celen op dezelfde aankomst, maar na 35,4 kilometer (1 ronde meer), de snelste in een sprint met twee. De Duitser Maximilian Jäger, die Celen donderdag van het goud had gehouden in de tijdrit, werd tweede. Een andere Duitser, Schmidt, finishte als derde op 34 seconden.

De Belgische toppers lijken dus klaar voor de wereldkampioenschappen, die volgende week in het Canadese Baise-Comreau plaatsvinden. Op het WK van vorig jaar in het Portugese Cascais was er naast het goud van Celen drie keer brons voor de Belgen. Hordies werd er derde in de tijdrit en wegrit, Ewoud Vromant (C2) in de wegrit. Twee maanden later veroverden de Belgen op de Paralympics in Tokio vijf keer eremetaal: Celen zilver in de wegrit en brons in de tijdrit, Vromant zilver in de tijdrit, Hordies brons in de tijdrit en Griet Hoet (B) met pilote Anneleen Monsieur eveneens brons in de tijdrit.