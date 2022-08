Hoogspringster Merel Maes wordt opnieuw vijfde op WK atletiek U20

Met een sprong over 1m88 is de 17-jarige Merel Maes zaterdag in het Colombiaanse Cali vijfde geworden op het WK atletiek U20. Maes ging bij haar eerste pogingen over 1m70 en 1m75, maar had er op 1m80, 1m85 en 1m88 twee nodig. Op 1m91, indoor haar persoonlijk record (outdoor 1m88), ging het drie keer fout.